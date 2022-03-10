Индиан-Уэллс (WTA). Калинская, Александрова вышли во 2-й круг, Потапова и Звонарева выбыли

В первый день турнира в Индиан-Уэллс Екатерина Александрова прошла Эльвину Калиеву. Анастасия Потапова проиграла Мисаки Дои, Вера Звонарева – Циньвэнь Чжэн.

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