Редактор американского издания выразила сомнение, что ЦАХАЛ достигнет заявленных целей наземной операции в секторе Газа

Старший редактор онлайн-издания 19FortyFive Майя Карлин выразила сомнение в том, что армия обороны Израиля в ходе так и не начавшейся наземной операции в секторе Газа сумеет достичь заявленных военно-политическим руководством страны целей, а именно полного уничтожения боевиков ХАМАС.