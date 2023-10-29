Как в день Лонгина Сотника сохранить зрение и деньги: традиции и запреты 29 октября 2023 года Елена ГалицкаяСегодня, 29 октября, православные христиане будут праздновать день памяти святого Лонгина Сотника.
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