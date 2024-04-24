ДМИТРИЙ РОГОЗИН. КТО И КАК ОСТАНОВИТ УКРАИНСКУЮ ВОЙНУ

Владимир Росс

Верно говорит. Стало известно мне, как один человек обратился в ФПИ (фонд перспективных исследований в РФ, типа помогающий развить новшества в интересах ВС РФ: ну это на их сайте так указано, хм): в итоге оттуда только всё интересовались как это сделать (конкретно по определённой теме), да ещё говорили, что раньше (!) (речь о вещах ВС РФ, изготовленных в начале 2000-х, устаревших уже даже к началу СВО) всё принято очень хорошо и лучшие характеристики не нужны, как меняющие в плохую сторону (утверждалось о важности сохранения старого, против чего выдвинуто отличнейшее новое, с целью опровергнуть новое, даже не разбираясь), оканчивая тем, что такое лучшее, опираясь на старые (!) имеющиеся достижения (явно в современных условиях даже вредоносное), новое просто невозможно. Вот вам фонд перспективных исследований. Единственно верное зерно смысла в отказе: юридические нормы законодательства РФ (между тем которые, если бы была цель реализовать новшества, легко перенаправлялись бы через совершение иного типа юридических сделок). Например, утрируя: имеется тяжёлый предмет в ВС РФ, он облегчается без потери характеристик и становится удобнее в обращении = этого не заметили, выдвигая нелепые отговорки. Может решили, что сами сделают: тогда: а почему раньше не сделали?? Не догадались? Так и далее. так что: война идёт, а новшества в армию с трудом пробираются. Может быть даже многие новшества и не добираются, как мне думается. А вы говорите "адмирал виноват", когда корабли гибнут. Бюрократия.