Я уже несколько раз высказывался на эту тему, скажу еще раз. Мне смешны ужимки наших «знатоков» и «экс-пердов» по международным делам, которые пудрят мозг обывателю сказками о добром дедушке Трампе, который остановит Украинскую войну запретом на поставки Киеву вооружений, или о том, что «Европа устала от войны и хохлов».
ДМИТРИЙ РОГОЗИН. КТО И КАК ОСТАНОВИТ УКРАИНСКУЮ ВОЙНУ
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Владимир Росс
Верно говорит. Стало известно мне, как один человек обратился в ФПИ (фонд перспективных исследований в РФ, типа помогающий развить новшества в интересах ВС РФ: ну это на их сайте так указано, хм): в итоге оттуда только всё интересовались как это сделать (конкретно по определённой теме), да ещё говорили, что раньше (!) (речь о вещах ВС РФ, изготовленных в начале 2000-х, устаревших уже даже к началу СВО) всё принято очень хорошо и лучшие характеристики не нужны, как меняющие в плохую сторону (утверждалось о важности сохранения старого, против чего выдвинуто отличнейшее новое, с целью опровергнуть новое, даже не разбираясь), оканчивая тем, что такое лучшее, опираясь на старые (!) имеющиеся достижения (явно в современных условиях даже вредоносное), новое просто невозможно. Вот вам фонд перспективных исследований. Единственно верное зерно смысла в отказе: юридические нормы законодательства РФ (между тем которые, если бы была цель реализовать новшества, легко перенаправлялись бы через совершение иного типа юридических сделок). Например, утрируя: имеется тяжёлый предмет в ВС РФ, он облегчается без потери характеристик и становится удобнее в обращении = этого не заметили, выдвигая нелепые отговорки. Может решили, что сами сделают: тогда: а почему раньше не сделали?? Не догадались? Так и далее. так что: война идёт, а новшества в армию с трудом пробираются. Может быть даже многие новшества и не добираются, как мне думается. А вы говорите "адмирал виноват", когда корабли гибнут. Бюрократия.
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15 час.
ВТ
Василий Топчий
Всё верно. Разложил по полочкам.
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14 час.
Ваша Светлость
О чём говорить... Пока солдаты на фронте головы кладут, соратника, заместителя Шойги арестовали за взятки! Символичненько так - Евгения Пригожина с Уткиным убрали, Суровикин где-то совсем далеко, а тут целый генерал армии - вор!!!! Наши начальники пролюбили всё что можно и нельзя - Казахстан, Армяния, крейсер Москва и пр., а всё одно - Запад не возлюбил Россию... Может пришло время называть все своими именами, а не транслировать "победные реляции" о "нанесения поражения" некому опорному пункту?!
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23 мин.
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