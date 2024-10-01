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Эксперты: ‎индексация утильсбора существенно отразится на потребительском спросе‎

Эксперты: ‎индексация утильсбора существенно отразится на потребительском спросе‎

С 1 октября 2024 года в России произошло очередное повышение утилизационного сбора. В этот раз увеличение составило 70-85%, и эксперты убеждены, что это отразится не только на стоимости, но и повысит потребительский спрос.

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