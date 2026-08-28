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Личный опыт: какие подержанные автомобили реально стоит рассмотреть от 100 до 500 тысяч рублей

Личный опыт: какие подержанные автомобили реально стоит рассмотреть от 100 до 500 тысяч рублей

Когда речь заходит о покупке машины с ограниченным бюджетом, большинство советчиков сразу называют одни и те же модели, которые уже навязли на зубах.

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