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Царьград

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"Вальнуть знакового": После смерти Фарион на Украине озвучили заказ на убийство

"Вальнуть знакового": После смерти Фарион на Украине озвучили заказ на убийство

Во Львове вечером 19 июля было совершено покушение на экс-депутата Верховной рады, ненавистницу России Ирину Фарион.

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