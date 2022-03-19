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Камила Валиева: «Спасибо Рустаму Минниханову за высокую оценку моей работы и вручение государственной награды»

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила главу Татарстана за вручение награды. «Спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову за высокую оценку моей работы и вручение государственной награды – Ордена Дружбы.

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