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На Чумбаровке в Архангельске откроется выставка «ПАРКОВКА 3803»

На Чумбаровке в Архангельске откроется выставка «ПАРКОВКА 3803»

8 марта в особняке «Поморская АРТель» состоится открытие выставки «ПАРКОВКА 3803», представленной Архангельской региональной эколого-культурной общественной организацией «Звозландия» и Архангельским отделением Союза художников России.

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