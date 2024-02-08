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Китай

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Главы МИД Китая и Швейцарии выразили надежду на укрепление отношений и обновление соглашения о свободной торговле

Главы МИД Китая и Швейцарии выразили надежду на укрепление отношений и обновление соглашения о свободной торговле

7 февраля, Пекин. Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и член Федерального совета, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис совместно проводят 3-й раунд китайско-швейцарского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.

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