Главы МИД Китая и Швейцарии выразили надежду на укрепление отношений и обновление соглашения о свободной торговле

7 февраля, Пекин. Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и член Федерального совета, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис совместно проводят 3-й раунд китайско-швейцарского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.
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