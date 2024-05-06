Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Paramount начала официальные переговоры с Sony и Apollo

Paramount начала официальные переговоры с Sony и Apollo

После прекращения эксклюзивных переговоров о слиянии с голливудской студией Skydance Media в пятницу, 3 мая, Paramount Global ведет официальные переговоры с Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management, сообщает The New York Times.

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