Paramount начала официальные переговоры с Sony и Apollo

После прекращения эксклюзивных переговоров о слиянии с голливудской студией Skydance Media в пятницу, 3 мая, Paramount Global ведет официальные переговоры с Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management, сообщает The New York Times.
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