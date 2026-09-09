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ТАСС

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В Новороссийске в поврежденном при атаке ВСУ храме есть угроза обрушения крыши

В Новороссийске в поврежденном при атаке ВСУ храме есть угроза обрушения крыши

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Поврежденный при атаке ВСУ купол храма святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске демонтируют для предотвращения обрушения крыши.

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