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ТАСС

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Замкомандира Беркут рассказал о провальных попытках ВСУ наладить логистику

Замкомандира Беркут рассказал о провальных попытках ВСУ наладить логистику

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются наладить логистику на ореховском направлении в Запорожской области с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК), но силы армии России успешно их уничтожают.

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