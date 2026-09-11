Замкомандира Беркут рассказал о провальных попытках ВСУ наладить логистику

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются наладить логистику на ореховском направлении в Запорожской области с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК), но силы армии России успешно их уничтожают.
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