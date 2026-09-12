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Максим Лагашкин и Екатерина Стулова почти на три года уехали в Испанию — но после возвращения их жизнь будто началась заново

Максим Лагашкин и Екатерина Стулова почти на три года уехали в Испанию — но после возвращения их жизнь будто началась заново

Еще недавно у Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой была привычная актерская жизнь: съемки, театр, дети, постоянные разъезды.

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