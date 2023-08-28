Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога

С

Сергей

резко всё ж нельзя бросать - насмотрелся результатов - от "белки" , инсульта и до "овоща" и могилы, на глазах свершалось, район проживания был сильно пьющий, от мАла до велИка херачили любой шмурдяк без остановки..сам тоже не ангел был, перепробовал фанфурей разных в своё время :) , пили все, как работали при этом? х.з.