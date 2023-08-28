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Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога

Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога

От алкоголизма страдают миллионы людей по всему миру, и многие в попытках избавиться от пагубного пристрастия время от времени бросают пить.

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Сергей
резко всё ж нельзя бросать - насмотрелся результатов - от &quot;белки&quot; , инсульта и до &quot;овоща&quot; и  могилы, на глазах свершалось, район проживания был сильно пьющий, от мАла до велИка херачили любой шмурдяк без остановки..сам тоже не ангел был, перепробовал фанфурей разных в своё время :) , пили все, как работали при этом? х.з.
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