Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога
От алкоголизма страдают миллионы людей по всему миру, и многие в попытках избавиться от пагубного пристрастия время от времени бросают пить.
Комментарии
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резко всё ж нельзя бросать - насмотрелся результатов - от "белки" , инсульта и до "овоща" и могилы, на глазах свершалось, район проживания был сильно пьющий, от мАла до велИка херачили любой шмурдяк без остановки..сам тоже не ангел был, перепробовал фанфурей разных в своё время :) , пили все, как работали при этом? х.з.
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