Военнослужащие сводного отряда разминирования ВС РФ провели урок по обеспечению безопасности жизнедеятельности для учащихся школы в Мариуполе

Саперы рассказали школьникам о правилах поведения и порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, показали современные образцы стрелкового и противотанкового вооружения, средств связи, разведки, РХБ защиты.
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