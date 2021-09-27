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Платить или не платить?

Платить или не платить?

После очередной «расстрельной» трагедии, на этот раз в Перми, сеть снова «взорвалась» тысячами мнений и теорий заговоров.

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Анфиса Иванова
Справедливости ради - каждая жизнь, оборванная чьим-то ЗЛЫМ ЗАМЫСЛОМ - и именно так!- ДОЛЖНА компесироваться властью, не сумевшей предотвратить насилие, и тем более - смерть хоть одного человека, хоть группы жертв. Однозначно! И громкость преступления не имеет значения - важен сам ФАКТ ТРАГЕДИИ.
Игорь Кузнецов
"Государство" это очень размытое (в данном случае) понятие. Есть конкретные ответственные, кто не наладил нормальную охрану. Это и руководство учебного заведения, и ЧОП, и проверяющие.
Van Van
Государство пусть и ищет конкретных ответственных кто не наладил нормальную охрану, после выплаты компенсации.
Игорь Кузнецов
Туда прибыли ответственные лица. "М. Мишустин поручил министру здравоохранения М. Мурашко и министру науки и высшего образования В. Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в ПГНИУ." Разберутся, сделают оргвыводы, накажут виновных. Другое дело что подобные нападения не прекратятся, к сожалению. И что странно - подросток несёт открыто по улицам города ружьё и никто из граждан не позвонил в полицию.
Van Van
несёт открыто по улицам города ружьё - правохранителей в городе нету, все в гаджеты играют, или планы разрабатывают, да отчеты строчат?
Анфиса Иванова
Ничуть не размытое ! Государство - это и законодательный и исполнительный орган. А всякие ЧОПы, руководство учзаведений ( а если бы такие псикхи ввалились в больницу...пришли бы в парк...в кинотеатр...в бюджетную социальную контору...Разве мы должны " завязаться" как шарфом в стужу , охранниками разных мастей от придурков, психов, мстителей, зверенышей и террористов, ?! Мы итак все сидим с железными дверями с домофонами, железными решетками на окнах, СТАЛЬНЫМИ квартирными дверями...Что ещё придумать, чтоб спасти свои и чужие жизни???!!! Только Государство в лице правосудия и закона может НАС всех дисциплинировать, носом окунать в законы до захлеба, чтоб мы их исполняли, но не от страза, а на понятийном уровне важности их!!! А пешек всегда найдут, - тут сомнений нет...Но не с пешек надо наводить порядок, а с высшей власти донизу.
Игорь Кузнецов
- Премьер-министр М. Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александра Бугаева. Глава правительства назначил его на пост первого заместителя министра просвещения. Об этом сообщается на сайте правительства. В распоряжении говорится, что новым руководителем Росмолодежи стала Ксения Разуваева. 17.05.21 --- Вот такая у нас "ротация кадров". Так это агенство пирамидально выстроенный аппарат. Как раньше комсомол был. Может быть стоило "почистить" его?
Анфиса Иванова
Ротация возможна, кадры надо готовить, - смена должна расти. Но смотря какие кадры и для какого фронта работ. Глава СКР по Пермскому краю уж куда ротационный кадр...но значит не только, и далеко не только в кадрах дело....
Игорь Кузнецов
- Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного,- говорится в записке полковника, главы СКР по Пермскому краю (24.09.21). Первую попытку суицида начальник СУ СКР хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания. Одной из причин трагедии, происшедшей с начальником СУ СКР, могло стать скрытое психиатрическое заболевание.
Анфиса Иванова
Про заболевание мы не узнаем правды...А вот что он получил разгон после случившегося в колледже от Бастрыкина с последующим персональным разбирательством и отставкой ( было в прессе после сразу после смерти) - вполне возможный мотив для сведения счетов ( и этот год...и прошлый... и др. моменты службы...) с жизнью...Ну и записки его мы не видели...Царство ему небесное.
Игорь Кузнецов
В каждом террористичеком акте или при массовом убийстве граждан маньяком государство решает о выплатах пострадавшим. Если же это уголовщина, то компенсацию выплачивает тот, кто совершил противоправные действия.
Сергей Лобченко
Надо бы пересмотреть! Государство пусть выплачивает, а потом взимает с маньяков, бандитов и убийц. тогда вроде как не будет обезлички.
Игорь Кузнецов
С одной стороны правильно, только по разным причинам взыскать полную сумму присуждённых за ущерб средств с осуждённого не так просто. А ещё и проценты за просрочку - вообще проблема.
Van Van
После назначенного срока - срок пока не возместит, это сложно? или это проблема?
Игорь Кузнецов
Это как раньше сожали должника в "яму" и сидел он в ней пока родственники не соберут нужную сумму.
Van Van
перечитайте еще раз - после отбывания назначенного судом срока - добавлять срок пока не возместит ущерб, или запасами своими или трудом своим или тем что припрятал. В яме человек быть не должен.
Sergey Ivanov
Ответ простой: Если государство не в состоянии справиться с преступностью- пусть платит! Но прежде должен за все заплатить виновник. Ободрать его до нитки! Отнять жилье- и пусть ночует под мостом. А в случае пермского убийцы отвечать должны кроме него самого и его родители. Потому, что именно они несут ответственность за того, кого воспитали. Может быть, когда вся семья окажется на улице без копейки денег- это остановит следующего убийцу....
Михаил Афонин
родители уродов в чём виноваты? вы считаете они учили его иди-убивай?
Ирина
Целиком поддерживаю.
Van Van
мы в ответе за тех кого приручили - это о животных наверно, и тем более родители должны быть в ответе за детей своих, и нехрен открещиваться, если от воспитания и содержания отлынивали то и отвечать должны наравне с дЫтЫной.
Семен Жаров
А я думаю, что все эти Суды и компенсации -- пыль в глаза народу России со стороны государства Российского!!!... ... ГДЕ мы видим требования Судов к преступникам о возмещении ими убытков пострадавшим?... Обычно пострадавшие от преступников ещё должны и содержать этих преступников (Ведь нужно соблюдать права и свободы преступников!)!... А за возмещение себе пострадавшие ещё обязаны унизиться и поклониться в ножки своим обидчикам, чтобы в целой плеяде следующих Судов добиться себе возмещение своих убытков от своих обидчиков (Разве ЭТО хоть капельку похоже на соблюдение прав и свобод пострадавших, подобно соблюдению прав и свобод преступников?)!!!
Михаил Афонин
как один убийца садящийся на пожизненное может возместить 6 жизней? вы бы во сколько оценили каждого убитого?
Семен Жаров
Жизнь человека БЕСЦЕННА!!!... ... Если говорить о материальном возмещении преступником за загубленную жизнь... ... То имеется хорошая методика расчёта ПОТЕРЯННОЙ ВЫГОДЫ при убийстве курицы!... Это ВОЗМОЖНЫЕ яйца; цыплята, превратившиеся в кур; мясо; яйца; цыплята, превратившиеся в кур; мясо; и т. д. до бесконечности или до ПОЛНОГО расчёта!!! ... Таким образом можно посчитать материальные потери от гибели человека производством (Где трудился погибший!) за многие годы его работы, семьёй (А может и НЕСКОЛЬКИМИ семьями!) за ВСЮ возможную жизнь погибшего!!! ... А сам преступник пусть живёт по "остаточному принципу" после всех необходимых вычетов!!!
Игорь Кузнецов
Компенсации установлены - 1 млн. рублей из госбюджета. Может быть ещё местный бюджет что-то "подкинет".
Михаил Афонин
ну посоветуйте родственникам отказаться от госвыплат и получать деньги с убийцы
Михаил Афонин
давайте по этой методике озвучьте сколько стоит убить вашего сына-внука?
Семен Жаров
Михаил Афонин, НЕ ерундите!!!... ... ГДЕ Вы увидели мои ПОЖЕЛАНИЯ пострадавшим получать средства напрямую с преступников???... ... Или до Вас НЕ доходит, что государство, допустившее ПРЕСТУПЛЕНИЕ, обязано САМО делать ВЫПЛАТЫ пострадавшим и САМО взыскивать с преступника ВСЕвозможные потери от его преступления!!!
Михаил Афонин
шариков, ты выжил?
Валерий Подгузов
Совершенно не случайно в истории человечества, что, как только общество разделилось на класс эксплуататоров и эксплуатируемых, на господ и несколько разновидностей рабов, холопов, гастрабайтеров, то люди, склонные к литературной фиксации происходящего родили прежде всего трагедии, драмы, комедии. Жизнь при капитализме, преимущественно, трагедии и драмы, а комичными кажутся только чужие драмы и трагедии, пока они не коснулись вас лично. При капитализме, не важно, платить или не платить, важно, что конвейер трагедий - это органическое свойство капитализма. Мне очень повезло, что я родился после грандиозного поражения троцкизма и фашизма, в 30-е и 40-е годы, а потому до прихода Андропова к власти в КПСС я жил несколько десятилетий в обстановке именно, убывания трагедийности, драматизма в жизни сотен миллионов людей. Но, после того, как Андропов, в приказном порядке, ввел в СССР хозрасчёт, самофинансирование, т.е. восстановил власть денег над людьми, массовые трагедии посыпались как из рога изобилия. Представляю, какой кайф утвердится в сознании современных людей, когда им сообщат, что принят закон, по которому за всех убитых родственников будут выплачивать компенсации. Большинство, видимо, не знают, что, если по суду установлен убийца, то он и выплачивает семье компенсацию в размере установленном судом. Ох, как же быстро развивается продажность в людях.

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