Платить или не платить?

☭КОМПАСПолитикаПлатить или не платить? После очередной «расстрельной» трагедии, на этот раз в Перми, сеть снова «взорвалась» тысячами мнений и теорий заговоров.Вернуться к статье295НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнфиса ИвановаСправедливости ради - каждая жизнь, оборванная чьим-то ЗЛЫМ ЗАМЫСЛОМ - и именно так!- ДОЛЖНА компесироваться властью, не сумевшей предотвратить насилие, и тем более - смерть хоть одного человека, хоть группы жертв. Однозначно! И громкость преступления не имеет значения - важен сам ФАКТ ТРАГЕДИИ.Игорь Кузнецов"Государство" это очень размытое (в данном случае) понятие. Есть конкретные ответственные, кто не наладил нормальную охрану. Это и руководство учебного заведения, и ЧОП, и проверяющие.VVVan VanГосударство пусть и ищет конкретных ответственных кто не наладил нормальную охрану, после выплаты компенсации.Игорь КузнецовТуда прибыли ответственные лица. "М. Мишустин поручил министру здравоохранения М. Мурашко и министру науки и высшего образования В. Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в ПГНИУ." Разберутся, сделают оргвыводы, накажут виновных. Другое дело что подобные нападения не прекратятся, к сожалению. И что странно - подросток несёт открыто по улицам города ружьё и никто из граждан не позвонил в полицию.VVVan Vanнесёт открыто по улицам города ружьё - правохранителей в городе нету, все в гаджеты играют, или планы разрабатывают, да отчеты строчат?Анфиса ИвановаНичуть не размытое ! Государство - это и законодательный и исполнительный орган. А всякие ЧОПы, руководство учзаведений ( а если бы такие псикхи ввалились в больницу...пришли бы в парк...в кинотеатр...в бюджетную социальную контору...Разве мы должны " завязаться" как шарфом в стужу , охранниками разных мастей от придурков, психов, мстителей, зверенышей и террористов, ?! Мы итак все сидим с железными дверями с домофонами, железными решетками на окнах, СТАЛЬНЫМИ квартирными дверями...Что ещё придумать, чтоб спасти свои и чужие жизни???!!! Только Государство в лице правосудия и закона может НАС всех дисциплинировать, носом окунать в законы до захлеба, чтоб мы их исполняли, но не от страза, а на понятийном уровне важности их!!! А пешек всегда найдут, - тут сомнений нет...Но не с пешек надо наводить порядок, а с высшей власти донизу.Игорь Кузнецов- Премьер-министр М. Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александра Бугаева. Глава правительства назначил его на пост первого заместителя министра просвещения. Об этом сообщается на сайте правительства. В распоряжении говорится, что новым руководителем Росмолодежи стала Ксения Разуваева. 17.05.21 --- Вот такая у нас "ротация кадров". Так это агенство пирамидально выстроенный аппарат. Как раньше комсомол был. Может быть стоило "почистить" его?Анфиса ИвановаРотация возможна, кадры надо готовить, - смена должна расти. Но смотря какие кадры и для какого фронта работ. Глава СКР по Пермскому краю уж куда ротационный кадр...но значит не только, и далеко не только в кадрах дело....Игорь Кузнецов- Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного,- говорится в записке полковника, главы СКР по Пермскому краю (24.09.21). Первую попытку суицида начальник СУ СКР хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания. Одной из причин трагедии, происшедшей с начальником СУ СКР, могло стать скрытое психиатрическое заболевание.Анфиса ИвановаПро заболевание мы не узнаем правды...А вот что он получил разгон после случившегося в колледже от Бастрыкина с последующим персональным разбирательством и отставкой ( было в прессе после сразу после смерти) - вполне возможный мотив для сведения счетов ( и этот год...и прошлый... и др. моменты службы...) с жизнью...Ну и записки его мы не видели...Царство ему небесное.Игорь КузнецовВ каждом террористичеком акте или при массовом убийстве граждан маньяком государство решает о выплатах пострадавшим. Если же это уголовщина, то компенсацию выплачивает тот, кто совершил противоправные действия.Сергей ЛобченкоНадо бы пересмотреть! Государство пусть выплачивает, а потом взимает с маньяков, бандитов и убийц. тогда вроде как не будет обезлички.Игорь КузнецовС одной стороны правильно, только по разным причинам взыскать полную сумму присуждённых за ущерб средств с осуждённого не так просто. А ещё и проценты за просрочку - вообще проблема.VVVan VanПосле назначенного срока - срок пока не возместит, это сложно? или это проблема?Игорь КузнецовЭто как раньше сожали должника в "яму" и сидел он в ней пока родственники не соберут нужную сумму.VVVan Vanперечитайте еще раз - после отбывания назначенного судом срока - добавлять срок пока не возместит ущерб, или запасами своими или трудом своим или тем что припрятал. В яме человек быть не должен.SISergey IvanovОтвет простой: Если государство не в состоянии справиться с преступностью- пусть платит! Но прежде должен за все заплатить виновник. Ободрать его до нитки! Отнять жилье- и пусть ночует под мостом. А в случае пермского убийцы отвечать должны кроме него самого и его родители. Потому, что именно они несут ответственность за того, кого воспитали. Может быть, когда вся семья окажется на улице без копейки денег- это остановит следующего убийцу....Михаил Афонинродители уродов в чём виноваты? вы считаете они учили его иди-убивай?ИИринаЦеликом поддерживаю.VVVan Vanмы в ответе за тех кого приручили - это о животных наверно, и тем более родители должны быть в ответе за детей своих, и нехрен открещиваться, если от воспитания и содержания отлынивали то и отвечать должны наравне с дЫтЫной.Семен ЖаровА я думаю, что все эти Суды и компенсации -- пыль в глаза народу России со стороны государства Российского!!!... ... ГДЕ мы видим требования Судов к преступникам о возмещении ими убытков пострадавшим?... Обычно пострадавшие от преступников ещё должны и содержать этих преступников (Ведь нужно соблюдать права и свободы преступников!)!... А за возмещение себе пострадавшие ещё обязаны унизиться и поклониться в ножки своим обидчикам, чтобы в целой плеяде следующих Судов добиться себе возмещение своих убытков от своих обидчиков (Разве ЭТО хоть капельку похоже на соблюдение прав и свобод пострадавших, подобно соблюдению прав и свобод преступников?)!!!Михаил Афонинкак один убийца садящийся на пожизненное может возместить 6 жизней? вы бы во сколько оценили каждого убитого?Семен ЖаровЖизнь человека БЕСЦЕННА!!!... ... Если говорить о материальном возмещении преступником за загубленную жизнь... ... То имеется хорошая методика расчёта ПОТЕРЯННОЙ ВЫГОДЫ при убийстве курицы!... Это ВОЗМОЖНЫЕ яйца; цыплята, превратившиеся в кур; мясо; яйца; цыплята, превратившиеся в кур; мясо; и т. д. до бесконечности или до ПОЛНОГО расчёта!!! ... Таким образом можно посчитать материальные потери от гибели человека производством (Где трудился погибший!) за многие годы его работы, семьёй (А может и НЕСКОЛЬКИМИ семьями!) за ВСЮ возможную жизнь погибшего!!! ... А сам преступник пусть живёт по "остаточному принципу" после всех необходимых вычетов!!!Игорь КузнецовКомпенсации установлены - 1 млн. рублей из госбюджета. Может быть ещё местный бюджет что-то "подкинет".Михаил Афонинну посоветуйте родственникам отказаться от госвыплат и получать деньги с убийцыМихаил Афониндавайте по этой методике озвучьте сколько стоит убить вашего сына-внука?Семен ЖаровМихаил Афонин, НЕ ерундите!!!... ... ГДЕ Вы увидели мои ПОЖЕЛАНИЯ пострадавшим получать средства напрямую с преступников???... ... Или до Вас НЕ доходит, что государство, допустившее ПРЕСТУПЛЕНИЕ, обязано САМО делать ВЫПЛАТЫ пострадавшим и САМО взыскивать с преступника ВСЕвозможные потери от его преступления!!!Михаил Афониншариков, ты выжил?Валерий ПодгузовСовершенно не случайно в истории человечества, что, как только общество разделилось на класс эксплуататоров и эксплуатируемых, на господ и несколько разновидностей рабов, холопов, гастрабайтеров, то люди, склонные к литературной фиксации происходящего родили прежде всего трагедии, драмы, комедии. Жизнь при капитализме, преимущественно, трагедии и драмы, а комичными кажутся только чужие драмы и трагедии, пока они не коснулись вас лично. При капитализме, не важно, платить или не платить, важно, что конвейер трагедий - это органическое свойство капитализма. Мне очень повезло, что я родился после грандиозного поражения троцкизма и фашизма, в 30-е и 40-е годы, а потому до прихода Андропова к власти в КПСС я жил несколько десятилетий в обстановке именно, убывания трагедийности, драматизма в жизни сотен миллионов людей. Но, после того, как Андропов, в приказном порядке, ввел в СССР хозрасчёт, самофинансирование, т.е. восстановил власть денег над людьми, массовые трагедии посыпались как из рога изобилия. Представляю, какой кайф утвердится в сознании современных людей, когда им сообщат, что принят закон, по которому за всех убитых родственников будут выплачивать компенсации. Большинство, видимо, не знают, что, если по суду установлен убийца, то он и выплачивает семье компенсацию в размере установленном судом. Ох, как же быстро развивается продажность в людях.Комментировать
Свежие комментарии