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Феликс о переходе в «Барсу»: «Все знают, как я счастлив, это моя детская мечта. Хотим попытаться выиграть ЛЧ»

Феликс о переходе в «Барсу»: «Все знают, как я счастлив, это моя детская мечта. Хотим попытаться выиграть ЛЧ»

Каталонский клуб арендовал португальского полузащитника «Атлетико» в последний день трансферного окна.

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