Небензя отказался слушать речи представителей Запада на заседании СБ ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что не станет слушать выступления представителей стран Запада в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) организации по Украине в пятницу, 23 февраля.
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