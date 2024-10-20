Восточный гороскоп с 21 по 27 октября 2024 года: Узнайте, что готовит судьба на этой неделе Ирэн ОрлонскаяНе все дни этой осенней недели окажутся успешными, но, по мнению экспертов китайских гороскопов, важнее не то, как вы проведете каждый из них, а как вы оцените свои достижения.
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