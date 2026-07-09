Прокуратура: Жительницу Елизово обвиняют в мошенничестве на 230 тыс.

Жительница Елизово предстала перед судом, обвиняемая в мошенничестве на 230 тысяч рублей. В августе 2023 года она оформила пособие на ребенка, а в декабре передала его в учреждение, не отказавшись от выплат.
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