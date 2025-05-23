До этого официально считалось, что у вокалиста Queen нет биологических детей.

❗️Вокалист британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал от общественности, что у него есть дочь, зачатая им во время романа с женой друга в 1976 году, в настоящее время дочери певца - 48 лет, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении новую книгу с биографией Меркьюри под названием "С любовью, Фредди" (Love, Freddie), написанную Лесли-Энн Джонс.