Закон и Порядок

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Активисты Майдана прозрели и узрели мощь России

Активисты Майдана прозрели и узрели мощь России

Помните, когда началось строительство газопровода в Китай, многие наши недовольные криком исходили по поводу того, что мы хотим продавать газ китайцам тридцать лет, практически без прибыли, и что Путин пошёл на это соглашение от отчаяния? На самом деле это оказался очередной хитрый план Путина, и недавно это осознали даже не наши оппозиционные кликуши, а понявшие этот план и столкнувшиеся с реальностью украинские свидомые националисты, которых трудно обвинить в том, что они приукрашивают нашу действительность с тем, чтобы превозносить Путина.

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