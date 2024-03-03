Трамп одержал победу на голосованиях в трех штатах

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Дональд Трамп выиграл на партийном голосовании (кокусах) у своего соперника, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, сразу в трех штатах, сообщили в агентстве Associated Press (АР).
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