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Трамп одержал победу на голосованиях в трех штатах

Трамп одержал победу на голосованиях в трех штатах

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Дональд Трамп выиграл на партийном голосовании (кокусах) у своего соперника, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, сразу в трех штатах, сообщили в агентстве Associated Press (АР).

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