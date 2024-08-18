В России предложили официально "запретить" УАЗ "Буханку": «На дороге ей не место, это давно уже спецтехника»

14 августа 60K прочитали Что мы знаем об отечественной "Буханке" - автомобиле, который получил свое название за сходство с хлебобулочным изделием? То, что выпускается эта модель практически без изменений на протяжении практически 60 лет, что собой она представляет ходячую "шутку" над нашим автопромом, и что УАЗ 452 изначально получился "идеальным", а потому в доработках на протяжении такого длительного срока существования не нуждается.