Экономист Фатхлисламова: пенсионеры тратят на продукты половину своей пенсии

На среднюю пенсию россияне могут позволить себе ограниченный набор продуктов: 2 кг говядины на кости, столько же рыбы и курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок и по 100 г карамели и печенья.