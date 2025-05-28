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Экономист Фатхлисламова: пенсионеры тратят на продукты половину своей пенсии

Экономист Фатхлисламова: пенсионеры тратят на продукты половину своей пенсии

На среднюю пенсию россияне могут позволить себе ограниченный набор продуктов: 2 кг говядины на кости, столько же рыбы и курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок и по 100 г карамели и печенья.

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