Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Певица Мара и артисты ЦВО дали концерт для бойцов в зоне спецоперации

Певица Мара и артисты ЦВО дали концерт для бойцов в зоне спецоперации

Артисты вокально-инструментального ансамбля мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа и рок-певица Мара выступили с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр» в тыловом районе спецоперации.

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