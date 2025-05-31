В деревне Ламбово прошел сельский сход.

Вчера в центре Ламбово было многолюдно. Жители населенного пункта, а также деревень Мальево и Панкратовичи собрались у здания местного ФАПа, чтобы встретиться с представителями власти и ответственных служб района на предмет их житья-бытья, чтобы обсудить насущные проблемы, получить квалифицированные ответы на возникшие вопросы как личного, так и об .