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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

В деревне Ламбово прошел сельский сход.

В деревне Ламбово прошел сельский сход.

Вчера в центре Ламбово было многолюдно. Жители населенного пункта, а также деревень Мальево и Панкратовичи собрались у здания местного ФАПа, чтобы встретиться с представителями власти и ответственных служб района на предмет их житья-бытья, чтобы обсудить насущные проблемы, получить квалифицированные ответы на возникшие вопросы как личного, так и об .

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