Кардиолог рассказал о последствиях удара молнии для здоровья человека

Воскресенье, 1 июня. «Крым 24».Когда через тело человека проходит электрический разряд, будь то молния или просто поражение электротоком, то происходит нарушение именно в техВ нервных волокнах, которые передают импульс.
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