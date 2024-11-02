Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что «первые тысячи северокорейских военных» находятся недалеко от границы с республикой, и ВСУ могли бы нанести «превентивный удар» при наличии дальнобойного оружия и разрешения на его использование.
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