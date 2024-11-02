Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР при одном условии

Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что «первые тысячи северокорейских военных» находятся недалеко от границы с республикой, и ВСУ могли бы нанести «превентивный удар» при наличии дальнобойного оружия и разрешения на его использование.

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