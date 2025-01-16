Испытание Севером. Ямал принял эстафету экспедиции МЧС России

Первый её этап в несколько тысяч километров проложен по десяти северным регионам. В зоне повышенного внимания не только проверка силы духа и стойкости сотрудников службы, но и аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне.
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