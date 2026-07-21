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В Рубцовске мужчина подменял смартфоны муляжами в пункте выдачи заказов

В Рубцовске мужчина подменял смартфоны муляжами в пункте выдачи заказов

Во время допроса подозреваемый признался, что рассчитывал избежать ответственности В Рубцовске полицейские задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с дорогостоящими смартфонами.

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