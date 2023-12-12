NYT: обучение ВСУ по американскому образцу оказалось безрезультатным

Обучение украинских солдат американскими инструкторами, которые старались научить военных действовать подобно войскам США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло желаемых результатов.
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