Лукашенко распорядился отправлять нерадивых чиновников в лес на границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании заявил, что всех, кто плохо работает или нарушает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в разгар уборочной кампании, следует направлять на военную службу для охраны южных рубежей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии