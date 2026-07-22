Лукашенко распорядился отправлять нерадивых чиновников в лес на границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на селекторном совещании заявил, что всех, кто плохо работает или нарушает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в разгар уборочной кампании, следует направлять на военную службу для охраны южных рубежей страны.