Пакистан: по меньшей мере двое полицейских были убиты и семь других получили ранения во время взрыва автомобиля террористом-смертником на объединенном контрольно-пропускном пункте Манджи Хель в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва поздно вечером по местному времени 23 июля.