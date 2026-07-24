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Контрафронт

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Пакистан: по меньшей мере двое полицейских были убиты и семь других получили ранения во время взрыва...

Пакистан: по меньшей мере двое полицейских были убиты и семь других получили ранения во время взрыва автомобиля террористом-смертником на объединенном контрольно-пропускном пункте Манджи Хель в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва поздно вечером по местному времени 23 июля.

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