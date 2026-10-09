Бийчанин лишился сбережений после скачивания бесплатного VPN-приложения

Массово начали приходить СМС-уведомления от банков о списании денег Мошенники обманули 60-летнего жителя Бийска, предложив ему скачать бесплатный VPN-сервис, который в итоге взял управление над смартфоном, сообщает алтайское МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ В парламенте Эсто...
- Врач из Барнаула ...
- Стало известно, н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым