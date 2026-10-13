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Психолог Яушева объяснила, почему в РФ женщины все чаще берут на себя весь быт

Психолог Яушева объяснила, почему в РФ женщины все чаще берут на себя весь быт

Женщины в России все чаще жалуются на то, что мужчины не участвуют в домашних делах. «Бытовые инвалиды» – действительно частая причина обращений к семейному терапевту рассказала «Москве 24» клинический психолог Дарья Яушева.

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