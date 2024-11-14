Константин Истомин назначен первым заместителем главы администрации Курильского района

На 20-й сессии районного Собрания, которая прошла 13 ноября, депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Константина Истомина на должность первого заместителя главы администрации Курильского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии