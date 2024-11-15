Концерты Лолиты Милявской в России оказались под угрозой срыва: известно, что случилось

Общественники пытаются отменить концерты певицы Лолиты Милявской по всей России. Активисты «Русской общины» считают, что оскандалившейся на «голой вечеринке» в декабре 2023 года артистке надо запретить выступать.
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