Мединский: Пугачева была голосом времени, но ее имя используют в других целях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева была талантливым голосом своего времени, но сейчас ее имя используется в целях, связанных с политикой, а не искусством, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью РБК.
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