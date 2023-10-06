"Народу это надо, у неё же рейтинги!": Пугачева готовится выйти в Новогодний эфир на российском федеральном канале

Как оказалось возвращение на отечественные экраны телеведущего Дмитрия Шепелева, и певицы Ани Лорак на сцену, это лишь цветочки.
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