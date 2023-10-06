"Народу это надо, у неё же рейтинги!": Пугачева готовится выйти в Новогодний эфир на российском федеральном канале

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Комментарии
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Евгений Благородный
Да она на куй в России не нужна.
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1 час.
SD
Sverlana Dobrodeenkova
Тянет пугалкину к холопам.
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25 мин.
W
Walery
Из инета для Вас... новости...?! Однако!  Вы реально сможете высказаться негативно по Российскому ТВ?  С доводами и фактами? Тогда что для вас западное ТВ?
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9 мин.

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