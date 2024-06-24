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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карякин о соревнованиях по шахбегу: «Это пока на уровне идеи. Мне кажется, если объединить два вида спорта, будет очень интересно»

«Это пока на уровне идеи. Еще не приблизился к тому, чтобы все подробно прописать. Должна быть определенная дорожная карта.

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