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Бабушка боролась с болезнью, говорила всем: «Я должна еще на внучкиной свадьбе погулять!»

Бабушка боролась с болезнью, говорила всем: «Я должна еще на внучкиной свадьбе погулять!»

Внучка выходит замуж, но приглашать бабушку на свадьбу не хочет — Несколько лет мама боролась с тяжелой болезнью, говорила всем – я должна еще внучку замуж выдать, на свадьбе ее погулять! – рассказывает пятидесятилетняя Татьяна Игоревна.

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