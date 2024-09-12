Началось! Фланги ВСУ под Курском рухнули, идём на Сумы: огромные успехи контрнаступления ВС РФ

4,4K прочтений Сегодня Российские войска пошли в контратаку на Курском направлении. По данным источников, за два дня ВС РФ вернули под контроль целый ряд населенных пунктов, заставив украинские подразделения бежать с поля боя.
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