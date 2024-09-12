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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    Как только появится расстрельная статья, хотя бы не период СВО, всё успокоится в один момент!😱👍👈🗡️Атака беспилотник...
  • Георгий Михалев
    Надо было пристрелить на месте, тогда бы был эффект, а так, через несколько дней отпустят да еще и извинятся.В Казани обнаглев...
  • Вовладар Даров
    Несомненно это заказная провокация пресекать, нужно сразу!!!!В Казани обнаглев...

Началось! Фланги ВСУ под Курском рухнули, идём на Сумы: огромные успехи контрнаступления ВС РФ

Началось! Фланги ВСУ под Курском рухнули, идём на Сумы: огромные успехи контрнаступления ВС РФ

4,4K прочтений Сегодня Российские войска пошли в контратаку на Курском направлении. По данным источников, за два дня ВС РФ вернули под контроль целый ряд населенных пунктов, заставив украинские подразделения бежать с поля боя.

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