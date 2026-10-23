Росстандарт утвердил новый ГОСТ для высокоскоростных магистралей, устанавливающий правила настройки защиты тяговых электросетей от коротких замыканий и перегрузок на участках со скоростью движения поездов до 400 км/ч.
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