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Украинцы - это служебный народ, созданный, чтоб русское место занимать

Из   старой  тетради. Комментарий  доброго  анонимуса, сделанный   пять  лет тому  назад  в   колгоспи "Перемоги".

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