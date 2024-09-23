"Было мало места для науки": экс-сотрудник OceanGate назвал катастрофу "Титана" неизбежной

По его словам, вся идея проекта компании заключалась в том, чтобы "заработать деньги". Бывший морской оператор, работавший в компании, которая строила подводную лодку "Титан", что взорвалась в прошлом году, в результате чего погибли пять человек, считал такую трагедию "неизбежной" из-за пренебрежения стандартами безопасности.
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