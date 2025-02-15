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Торгово-развлекательный центр «Ботаника» открылся в столичном районе Ростокино

Торгово-развлекательный центр «Ботаника» открылся в столичном районе Ростокино

В районе Ростокино на северо-востоке Москвы открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника». Он стал частью одноименного торгово-офисного центра, где в рамках программы создания мест приложения труда появится больше тысячи рабочих мест.

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