Торгово-развлекательный центр «Ботаника» открылся в столичном районе Ростокино

В районе Ростокино на северо-востоке Москвы открылся торгово-развлекательный центр «Ботаника». Он стал частью одноименного торгово-офисного центра, где в рамках программы создания мест приложения труда появится больше тысячи рабочих мест.
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