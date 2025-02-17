Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что планы Европы по отправке войск на Украину представляют собой открытую интервенцию, направленную на разделение страны и выкачивание ее ресурсов.
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