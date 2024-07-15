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На Ямале за сутки утонули две женщины

На Ямале за сутки утонули две женщины

На Ямале за сутки на воде погибли две женщины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО, 14 июля в единую дежурную диспетчерскую службу Шурышкарского района поступило сообщение от женщины, что на озере возле деревни Новый Киеват обнаружен труп.

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